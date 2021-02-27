مصدر في الزمالك لمصراوي: عودة سيسيه قريبة.. وسنجدد تعاقده بعد انتهاء إعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الفريق سيجدد تعاقد رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري، فور عودته من الإعارة.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصرواي: "سيسيه مرتبط بعقد مع النادي، وسيتم تجديد عقده في نهاية الموسم الحالي".

واختتم المصدر تصريحاته: "سعداء بتألقه مع الاتحاد وعودته للفريق أصبحت قريبة ولكننا سننتظر قرار الجهاز الفني".

ويلعب رزاق سيسيه في صفوف الاتحاد السكندري معاراً من نادي الزمالك منذ عام 2018.

جدير بالذكر أن سيسيه شارك خلال هذا الموسم في 11 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 5 أهداف.