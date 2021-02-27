شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يطمح في تسجيل هدفه الخامس مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد مصطفى محمد نجم الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي، لخوض مباراته الخامسة مع فريقه في بطولة الدوري عند السادسة من مساء اليوم السبت أمام نظيره إيرزوروم سبور ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

وسجل المهاجم المصري 3 أهداف في شباك كل من باشاك شهير، فنربخشة وقاسم باشا في الدوري التركي، بينما أحرز هدفاً في شباك ألانيا سبور في بطولة الكأس.

ويدخل جالاتا سراي المباراة وهو في صدارة الدوري التركي برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن بشكتاش الوصيف، بينما يحتل فريق إيرزوروم المركز 17 برصيد 25 نقطة.