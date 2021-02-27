شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. وسامى يبحث عن حل لأزمة الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو فريق سموحة الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامي، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم السبت، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام يوم الإثنين المقبل.

ويواجه أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، أزمة كبرى عند اختيار التشكيل الأساسي لفريقه خلال مواجة الجونة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غياب 6لاعبين عن المباراة لظروف الإصابات والإيقاف، حيث يفتقد «الموج الأرزق» كلا من محمود عزت ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم ثلاثى خط الدفاع بالإضافة إلى الثنائى أحمد جمال ومحمود حليمو لاعبا الوسط بالإضافة إلى هداف الفريق حسام حسن.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز في الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة فريق الجونة الأول، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق في رصيده حاليا 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

وبدأ مدرب سموحة في دراسة الأوراق المتاحة أمامه لتعويض هذا الكم الكبير من الغيابات حيث استقر على مشاركة الثنائى محمد كناريا أوعلى غزال في وسط الملعب لتعويض غياب حليمو بجوار أحمد حمص، وفى الدفاع سيكون هناك دور كبير محمود البدرى الوافد الجديد لقيادة خط سموحة الدفاعي، بينما يحاول حاليا الجهاز الفنى تجهيز عرفة السيد المهاجم القادم في موسم الإنتقالات الشتوية لتعويض غياب هداف الفريق حسام حسن.