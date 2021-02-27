شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بطعم الخسارة للوصل والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

اكتفى الوصل، وضيفه الوحدة، بالحصول على نقطة واحدة في المواجهة التي جمعت بينهما في زعبيل، وانتهت بالتعادل 2-2، ليفشل كل منهما في نيل العلامة الكاملة في مباراة «فك الارتباط».

وواصل الثنائي نزيف النقاط، وإن تحسنت نتائجهما إياباً بعد التغييرات التي طرأت على هوية الأجانب بالنسبة إلى الوحدة، أو الكادر الفني بالنسبة إلى الوصل.

وكانت تقنية الفيديو «الفار» مرة جديدة نجمة القمة، بعدما أسهمت في منح الوصل ركلة جزاء، تسببت بطرد مدافع الوحدة، إلى جانب إصدار «الحكم النهائي» بإلغاء هدف الوحدة الثالث بداعي التسلل، والذي جاء في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة المثيرة.

وواصل الوصل الرهان الهجومي والتهديفي على النجم فابيو ليما الذي يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام، بعدما نجح «السهم الأصفر» في تسجيل ثنائية في مرمى الوحدة من ركلتي جزاء.

وتمكن ليما من تسجيل ثنائية من ركلتي جزاء، ليرفع غلته هذا الموسم إلى 16 هدفاً، منها 9 في آخر 4 مباريات بواقع (هدفين في مرمى الوحدة، ورباعية في مرمى كلباء، وهدف في مرمى النصر، وهدفين في مرمى حتا).

واللافت أن أهداف الوصل في آخر 4 جولات جاءت كلها بأقدام النجم ليما، الذي احتكر التسجيل سواء من كرات متحركة، أو من ركلات الجزاء التي باتت سمة مباريات الفريق الأصفر في المراحل الأخيرة.

لكن التعادل كان بمثابة «الطعام المر» بالنسبة إلى رجال المدير الفني الصربي رازوفيتش، ذلك أن الفريق ورغم النقص العددي والتأخر، لكنه نجح في تسجيل هدف التعادل، بل وهز شباك الوصل في الرمق الأخير، لكن «الفار» عاند الضيوف وابتسم لأصحاب الأرض ليشير إلى حالة تسلل.

ويعتبر هذا التعادل الثالث للعنابي في آخر 5 مباريات لعبها في الدور الثاني، بينما لم يحقق الفوز سوى على حتا في المرحلة 14 وخورفكان في الجولة السابقة.

وبرهن السوري عمر خربين مرة جديدة أنه الورقة الرابحة في تشكيلة الوحدة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع له هذا الموسم مع «العنابي» في أول 3 مباريات لعبها مع الفريق، علماً بأنه غاب عن التشكيل الأساسي في آخر جولتين بسبب الإصابة.