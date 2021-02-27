«السعيد.. أوباما.. قفشة».. بالأرقام.. من الأحق بقيادة وسط منتخب الفراعنة؟

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الساعات الماضية انتشرت كثير من الأنباء حول اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، للكثير من الأسماء ضمن قائمة الفراعنة التى تستعد لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وزادت الحيرة في منطقة وسط الملعب، خاصة خط الوسط المهاجم، حيث تنافس أكثر من لاعب ذو ثقل في هذا المركز، وباتت الأولوية تتجه إلى ضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي على حساب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، الذى بدأ يعاني مؤخراً من الإصابات بحكم عامل السن بعد بلوغه 35 عاماً.

البعض أيضاً رشح يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك وهداف الدوري العام حتى الآن، خاصة في ظل مستواه المتميز مع الفريق الأبيض، وتقود لغة الأرقام إلى العديد من الاستنتاجات، حيث أظهرت أرقام محمد مجدي قفشة مع الأهلي خلال الموسم الجاري تراجعاً ملحوظاً عن السعيد وأوباماً، غير أن صانع ألعاب القلعة الحمراء كان الأكثر تأثيراً بأهدافه التى قادت الفريق الأحمر إلى بطولات صعبة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

في الوقت نفسه لم تكن أهداف السعيد ذات تأثير كبير في ظل تراجع مستوى فريقه في ترتيب الدوري العام، وغيابه لفترات طويلة للإصابة، بينما كان يوسف أوباما أكثر فاعلية على المرمى من الثنائي السابق، حيث وضع بصمته على 9 أهداف كاملة للقلعة البيضاء.

وشارك محمد مجدي قفشة في 12 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري، في بطولة الدوري العام وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، حيث سجل هدفين وصنع 4 أهداف لزملائه بالفريق.

أما عبد الله السعيد فشارك في 12 مباراة مع بيراميدز في الموسم الجاري، في بطولتي الدوري العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

فيما شارك يوسف أوباما في 11 مباراة مع الزمالك في الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، حيث سجل 7 أهداف، وصنع هدفين.