«الأعلى راتبًا في ليفربول».. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل راتب محمد صلاح أسبوعيًا وباقى أعضاء الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة صن البريطانية عن قائمة رواتب لاعبي ليفربول الإنجليزي أسبوعيا، والتي جاء خلالها المصري محمد صلاح الأعلى راتبًا بالفريق.

حيث يحصل على 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بما يعادل 4 مليون و376 ألف جنيه مصريًا، وهو ما يعني أن راتبه السنوي يصل إلى 10.4 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي في المركز الثاني البرازيلي تياجو ألكانترا براتب 192.308 ألف استرليني أسبوعيا، ويأتي في المركز الثالث كل من فيرجل فان دايك، وروبرتو فيرمينو في المركز الثالث، بـ180 ألف، فيما يحل جوردان هندرسون ويجمس ميلنر في المركزين الخامس والسادس براتب 140 ألف جنيه إسترليني. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاءت قائمة رواتب ليفربول طبقا لصحيفة صن البريطانية كالتالي:

1- المصري محمد صلاح - 200 ألف إسترليني

2- الإسباني تياجو ألكانتارا - 192 ألف إسترليني

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 180 ألف إسترليني

4- الهولندي فيرجيل فان دايك - 180 ألف إسترليني

5- الإنجليزي جوردان هندرسون - 140 ألف إسترليني

6- الإنجليزي جيمس ميلنر - 140 ألف إسترليني

7- الغيني نابي كيتا - 120 ألف إسترليني

8- الإنجليزي أوكسيليد تشامبرلين - 120 ألف إسترليني

9- السنغالي ساديو ماني - 100 ألف إسترليني

10- الكاميروني جويل ماتيب - 100 ألف إسترليني

«صلاح» يقترب من حمل شارة القيادة

وفي السياق ذاته، يقترب محمد صلاح جناح ليفربول، من حمل شارة قيادة فريقه أمام فريق شيفيلد يونايتد في الجولة 26 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في ظل عدد من الهزائم في البريميرليج.

وابتعد كل من هندرسون وميلنر لاعبا خط الوسط، بالإضافة إلى البلجيكي فان دايك عن المشاركة للإصابة، وكان كلوب حدد 4 لاعبين يحملون شارة قيادة الريدز، وهم على الترتيب جوردان هندرسون، وجيمس ميلنر، وفيرجيل فان دايك، ووجيني فينالدوم.

وعبّرت جماهير الريدز عبر «تويتر»، عن غضب شديد من اختيار الهولندي فينالدوم لحمل شارة قيادة الريدز، وأكدت على أحقية ارتداء محمد صلاح شارة القيادة بسبب اقتراب الهولندي من الرحيل إلى برشلونة في الموسم القادم في حال بقاء كومان على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا.