شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: الزمالك بيتى.. وعلاقتى بصالح جمعة رائعة.. وريان إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى سيراميكا الحالى والزمالك السابق عن طموحات ناديه ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، مؤكدا أن كل مباراة يدخلها سيراميكا يسعى لتحقيق الفوز، ونطمح فى إنهاء الموسم بمركز متميز يمنحنا الفرصة للظهور الأفريقى، نعلم أن الأمر صعب للغاية ولكننا نتعب ونبذل كل مافى وسعنا".

وقال محمد إبراهيم فى تصريحات لبرنامج بى أون تايم عبر قناة أون سبورت، "علاقتى رائعة بصالح جمعة فهو لاعب كبير ومفيد لأى فريق، وفى سيراميكا لدينا منظومة متكاملة ومدرب بتاع كورة يجيد توظيف كل اللاعبين باحترافية شديدة، ولم أقلق فى فترة اهتزاز نتائج الفريق فنحن فريق صاعد لأول مرة للدورى الموسم وبطبيعة الحال نحتاج لوقت للانسجام، والاستقرار بالنادى يمنحنا فرصة جيدة لإظهار إمكانياتنا خاصة أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأكد جوكر سيراميكا أن "أحمد ياسر ريان إضافة كبيرة لسيراميكا فهو هداف ولاعب يشعر بالمسئولية والناس كلها فى النادى تحبه لانه مجتهد واستطاع تسجيل 7 اهداف فى 10 مباريات ونتوقع له المزيد فى المباريات المقبلة".

وعن الزمالك قال محمد إبراهيم، "حصدت ثلاث بطولات مع الزمالك فى آخر موسم لى، رغم أننى كنت لا أشارك باستمرار ولكن واجهت ضغوطا كبيرة، وسيظل الزمالك بيتى وصاحب فضل علىّ وسبب تألقى وعشت داخله كل سنوات وأيام عمرى الجميلة ومازلت على تواصل مع لاعبيه، خاصة شيكابالا وجنش، وأعلم أن مسألة عودتى شأن فنى يخص الادارة والجهاز الفنى وليس للاعبين أى دخل".

وتابع إبراهيم، "أركز حالياً مع سيراميكا وأى عرض سيكون من خلال النادى وأرغب فى تقديم موسم مميز مثلما فعلت مع المقاصة".

وعن توقعاته للزمالك فى دورى الأبطال الأفريقى قال محمد إبراهيم، "الخسارة والتعادل فى أول مباراتين ليس نهاية المطاف، لسه بدرى والزمالك قادر على الصعود كأول مجموعة وأتمنى له التوفيق".