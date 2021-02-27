شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو 2014 يتكرر.. باتشيكو يتلقى عروضا للرحيل عن الزمالك والمدرب يحسم موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، دائرة اهتمام بعض الأندية، بعد نتائجه الجيدة مع القلعة البيضاء فى الفترة الماضية، فى سيناريو مكرر سبق حدوثه أثناء الولاية الأولى للمدرب البرتغالى موسم 2014 بعد رحيله المفاجئ لنادى الشباب السعودى بعد خوض 12 مباراة فقط مع الزمالك تألق فيها الفريق بشدة.

وحرص مسئولو الزمالك على الحديث مع باتشيكو عن أنباء تلقيه عروضا للرحيل عن النادى الفترة المقبلة، ومعرفة قرار المدرب حال صحة هذه الأنباء، وهل بالفعل لديه رغبة للرحيل أم متمسك بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

باتشيكو تحدث مع مسئولى الزمالك بصراحة شديدة فيما يخص هذا الملف، مؤكدا أنه لا ينظر نهائياً لأى عروض تصل لوكيل أعماله فى الوقت الحالي، وكل تركيزه منصب فى إدارة مباريات الفريق من الناحية الفنية، وعلاج الأخطاء الفنية، دون التفكير فى أى أمور أخري.

وشدد باتشيكو على أن سيناريو موسم 2014 لن يتكرر، مؤكداً تمسكه بالاستمرار داخل الزمالك وشعوره بالراحة النفسية، وثقته الكاملة فى تحقيق البطولات الموسم الحالي على الصعيد المحلى والأفريقى خاصة بعد النتائج المميزة منذ انطلاق الموسم، خاصة نتائج الزمالك فى الدوري المحلى .

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى باتشيكو غربلة تشكيل الزمالك خلال الفترة المقبلة رافعا شعار "البقاء للأقوى والأجهز"، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى بعض اللاعبين ليقرر الخواجة تجديد الدماء والدفع بأفضل العناصر من الناحية البدنية والفنية ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات المقبلة.