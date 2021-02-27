شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحمل البدنى وجلسات تحفيزية فى معسكر الإسماعيلى استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، من لاعبيه التركيز بمعسكرهم المغلق بالعين السخنة قبل مواجهة الأهلى، والذى هدفه الأول رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للفترة المقبلة التى تشهد ضغط مباريات ومواجهات قوية .

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام ،جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى .

وحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش على استدعاء كافة اللاعبين للتواجد فى المعسكر باستثناء المصابين، القائمة ضمت تواجد عبد الرحمن مجدى بعد غياب طويل عن الفريق بسبب الإصابة فيما لم يتواجد مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صبحى قائد الفريق ومحمود دونجا لاعب وسط الإرتكاز لأسباب متنوعة.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

خط الدفاع : محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – احمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – احمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – عبد السميع "ميعا"

خط الهجوم : شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – ارى بابل