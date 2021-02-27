شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب المرحلة الثانية من دورى محترفى اليد.. والأهلى ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تصدر الزمالك جدول ترتيب المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 برصيد 22نقطة، يليه الأهلى بنفس الرصيد لفارق الأهداف.

أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد. 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.



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فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسين زكى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 29/25 فى إطار سابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021 أمس.

ونجح الزمالك فى الفوز على هليوبوليس فى الجولة السادسة التى أقيمت الخميس على نفس الصالة بنتيجة36/26.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشر و الثانية عشر بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا للنهائيات وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.