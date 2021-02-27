شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات الطبية تحدد موعد انتظام على معلول فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الاختبارات الطبية التى سيخضع لها على معلول ظهير أيسر الأهلي موقف اللاعب التونسي من الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب منذ المشاركة في كأس العالم للأندية.

وحال أثبتت الاختبارات التي سيخضع لها معلول أن اللاعب سليم سيشارك فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، ولكن لو أثبتت عدم تعافى العضلة بشكل كامل سيواصل عملية التأهيل لحين التعافى بشكل كامل.

ويتغيب علي معلول عن المشاركة مع الأهلي منذ الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، كما غاب عن مباراتي فريقه أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

وأدى على معلول، لاعب الأهلى جلسة فى «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى، ويخضع «معلول» لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المشاركة الجماعية فى المباريات.

ونفذ معلول برنامجه التأهيلى قبل انطلاق المران الذى يقام عصر أمس الجمعة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة 14 فى بطولة الدورى الممتاز.