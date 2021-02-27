شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من حمادة صدقى لمهاجمى الإنتاج الحربى لحل لغز الـ"4 مباريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص حمادة صدقى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جانباً من التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية لمهاجمى الإنتاج الحربى، عن طريق تدريبات إضافية للمهاجمين بعدما فشل لاعبو الإنتاج الحربي فى التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي بعد تعادلهم السلبى مع إنبى فى الظهور الاخير بالدوري.

منذ التعادل مع أسوان بهدف لكل فريق، لم يسجل لاعبو الإنتاج أمام مصر المقاصة وغزل المحلة فى الدوري وكوكاكولا أحد أندية القسم الثاني فى كأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته فى الخامسة مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى صفحة مباراة إنبى التى أقيمت عصر الخميس على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري ، وارتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا .

وخضع أحمد بوسكا حارس مرمى الإنتاج الحربى للعزل المنزلى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من معسكر فريقه استعداداً لمواجهة إنبى ، وأكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربى أن ناديه ليس طرفاً فى أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنية لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.

وفسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.

وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادى أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.