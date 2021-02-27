شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل الأرجنتينى ردولفو أروابارينا عن بيراميدز بعد خسارة 20 نقطة بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأرجنتينى ردولفو أروابارينا المدير الفنى لنادى بيراميدز يعيش أيامه الأخيرة داخل الفريق السماوى، حيث تناقش إدارة بيراميدز إقالة المدرب الأرجنتينى في الفترة المقبلة، نتيجة لسوء أداء الفريق، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين الكبار .

واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري بعدما فقد النقطة رقم 20 من أصل 39 نقطة كانت بحوزته ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصرى، ولكن المثير للدهشة أن بيراميدز أن يحقق نتائج متراجعة محليا يتألق على صعيد بطولة الكونفدرالية التى تأهل فيها لدور المجموعات بعدما حقق 4 انتصارات من 4 مباريات وسجل ثمانية أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

بيراميدز وقع فى مجموعة تضم إلى جواره أندية زاناكو الزامبي والرجاء البيضاوي المغربي ونامونجو التنزاني ويطمح فى حصد اللقب الأول فى تاريخه بعدما وصل للمباراة النهائية فى النسخة الماضية من الكونفدرالية وخسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربى.

ورغم أن بيراميدز فريق مدجج بالنجوم بعدما أبرم صفقات خطفت الانظار فى الشارع المصرى بالميركاتو الصيفى والشتوى الماضيين وكان أشهرها رباعى الأهلى رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وأحمد الشيخ بجانب الأوروجوياني دييجو رولان، والمدافع أسامة جلال، إلا أن كل هؤلاء النجوم لم يساهموا فى وضع الفريق فى صدارة أندية الدوري للمنافسة على اللقب مع الأهلى والزمالك.

بيراميدز حقق 4 انتصارات بالدوري فقط وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والانتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الاهلى والزمالك والجونة والبنك الاهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من انبى والاتحاد السكندرى وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة.

ويعتبر رمضان صبحي هو هداف بيراميدز هذا الموسم حتى الاّن برصيد 5 أهداف، ويعد عبدالله السعيد هو أفضل صانع أهداف فى الفريق بالرقم 5.

يلعب بيراميدز مباراته المقبلة في الدوري أمام المصري البورسعيدي الثلاثاء المقبل.