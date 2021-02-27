شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تنزانية: الأهلي يفاوض صاحب "لدغة" الخسارة من سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت تقارير صحفية تنزانية دخول مسئولى النادي الأهلي فى مفاوضات مع لويس ميكيسون، مهاجم سيمبا التنزاني من أجل التعاقد معه وتدعيم هجوم النسور الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسجل ميكيسون هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، حيث يحظى اللاعب باهتمام من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باعتباره كان أخطر اللاعبين الذين حذر منهم موسيماني لاعبيه قبل مواجهة سيمبا.

أكدت صحيفة تنزانية أن ميكيسون صاحب الـ 25 عامًا دخل اهتمامات عدد من الأندية الكبرى في إفريقيا وبدأوا في متابعته تمهيدا للتعاقد معه، وهناك ثلاثة أندية مختلفة من بينها الأهلي تحاول التعاقد معه، موضحا أن إدارة سيمبا غير مستعدة لبيع ميكيسون في الوقت الحالي.

وكشف التقرير أن الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري الموجود في تنزانيا حاليًا لخوض لقاء صن داونز في دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل".