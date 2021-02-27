شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يصدم العين وينهي حلمه بالمنافسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تفوق الظفرة بالأداء والنتيجة على العين، وفاز عليه 2-1، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، وعاد إلى سكة الانتصارات بعد غياب 7 جولات، كما كان الفوز الأول للمدرب السوري محمد قويض مع «الفارس» بعد توليه المهمة خلفاً للصربي الكنسدر.

وظهر الظفرة بأفضلية واضحة في المباراة على مستوى التكتيك والتنظيم وطريقة اللعب، في المقابل فشل العين في مواصلة صحوته التي بدأت في الجولتين 16 و17، وانتهى حلمه نظرياً في المنافسة على اللقب بعدما تلقى خسارة مستحقة عطفاً على الأداء الباهت وغياب الروح التي كانت حاضرة أمام الشارقة والفجيرة، وبات «الزعيم» مع المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل لغزاً محيراً لا يعرف الثبات وحين كان الجميع يتوقع مواصلة الفريق لانتفاضته وتفوقه التاريخي على الظفرة، ظهر في الملعب وغابت الحلول تماماً مع ارتكاب الأخطاء، ولم يشكل الهجوم أي خطورة تذكر على مرمى خالد السناني وسجل هدفاً واحد من منقطة الجزاء عن طريق لابا.

خيبة أمل

وقال بيدور إيمانويل مدرب العين إن نتيجة الخسارة أمام الظفرة مخيبة لآمال وتطلعات إدارة وجماهير العين،مؤكداً أنه لايبحث عن الأعذار ولا يتهرب من المسؤولية، مشيراً إلى أن الجميع كانوا يتطلعون إلى الفوز بالمباراة والتقدم للمراكز الأولى في الترتيب والخسارة جعلت العين بعيداً عن المنافسة.

وأضاف: المدرب دائماً في الواجهة ويتحمل المسؤولية، لا أتهرب من المسؤولية ولكن على الجميع أن يعلم أن الوضع مختلف بين الموسم الماضي والحالي، وأن وجود لاعبين جيدين يعني أداءً جيداً ونتائج أفضل غير ذلك الأمور ستكون صعبة.

وبدوره، أكد محمد قويض مدرب الظفرة أن نقاط مباراة العين منحت فريقه التقدم نحو المنطقة الدافئة وسوف تدعمه في خوض المباريات المقبلة بأريحية.

وعن المباراة قال: احترمنا العين ولعبنا أمامه بتوازن وتواجد ديوب أتاح لنا فرصة التحرك وبالتالي حصدنا 3 نقاط مهمة.

وأعرب عن ثقته في التغييرات التي حدثت في الفريق مبيناً أن طريقة لعب 4- 4- 2 هي الأفضل للفريق مع وجود مهاجمين بقوة وقيمة ديوب وكوندي.

مشكلة العين

وأكد خالد عيسى حارس مرمى العين أن المشكلة والخلل في الفريق واضح، مشيراً إلى أنه يتوقع تصحيح المسار في الموسم القادم وقال: لست راضياً عن أداء الفريق ولا الخسارة أمام الظفرة، الخلل واضح والجميع يعلم ذلك، ولا أعتقد أنه يوجد حل قريب ونتوقع تصحيح الأخطاء في الموسم القادم.

واعترف عيسى أن الظفرة استحق الفوز، وأوضح أنه يحترم كل زملائه اللاعبين وأن نقاش السلبيات في غرفة الملابس وليس في وسائل الإعلام.

مواصلة الأرقام

وأعرب السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة عن سعادته بتسجيل ثنائية، وقال: سعيد بالعودة للتسجيل وإحراز هدفين في مرمى فريق كبير وهذا جاء بمساعدة الجميع.

وعن عودته لإضافة الأرقام في دوري الخليج العربي بالوصول إلى الهدف ال97 أوضح أن لديه تاريخ في الدوري الإماراتي يسعى إلى إضافة الكثير عليه.