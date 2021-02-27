شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر السعيد يستعيد بريقه مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عمر السعيد، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق الجونة، حالة من التوهج الكروي في ظل تألقه مع الفريق الساحلي بعدما هرب من دكة بدلاء القلعة البيضاء بحثاً عن فرصة للمشاركة واستعادة المستوى، حيث ظل طويلاً يترقب الفرصة لاستعادة الحاسة التهديفية، ليثبت سريعاً مع الجونة صحة قراره بالخروج من الزمالك على سبيل الإعارة.

عمر السعيد في 3 مشاركات فقط مع الجونة منذ التحاقه بالفريق في يناير الماضي، نجح في إحراز 3 أهداف مع الفريق الساحلي، حيث سجل هدفين فى مباراة المقاولون العرب وكان وشيكاً من انتزاع نقطة من ذئاب الجبل إلا أن الوقت لم يسعفه بعد نزوله بديلاً قبل نهاية اللقاء ليخسر الجونة بثلاثية مقابل هدفين، كما نجح أيضاً في إحراز هدف التعادل للجونة في شباك بيراميدز.

عمر السعيد عاش أزهى فتراته التهديفية مع فريق الإنتاج الحربي في موسم 2017/2018، عندما سجل 11 هدفاً مع الفريق، ليجذب أنظار نادى الزمالك الذى ضم اللاعب في الموسم التالي مباشرة.

ومع نادي الزمالك شارك عمر السعيد في 59 مباراة، إلا أنه لم يسجل إلا 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

بينما كانت بداية عمر السعيد مع فريق الزرقا بالقسم الثاني، قبل أن ينتقل منه إلى فريق الجونة، حيث ظهر في الدوري الممتاز، وشارك مع الفريق الساحلي في 45 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وانتقل عمر السعيد بعد ذلك إلى مصر المقاصة ليشارك في 6 مباريات لكنه لم يحالفه التوفيق في إحراز الأهداف، ثم التحق سريعاً بفريق الانتاج الحربي ليشارك 39 مباراة ويسجل 13 هدفاً وتعتبر تلك الفترة الأفضل في مسيرته، ثم انضم إلى وادي دجلة، ومع فريق الغزلان شارك السعيد في 12 مباراة وسجل هدفين قبل أن ينضم إلى الزمالك.



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