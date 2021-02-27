لاعب الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل إصابته بالرباط الصليبي: "مثل فان دايك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مباراة وادي دجلة، تشبه إصابة فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتعرض الديب للإصابة في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

وقال الديب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "تعرضت للإصابة خلال مباراة وادي دجلة، والأشعة أثبتت إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وتواصلت مع الطبيب وسأقوم بإجراء العملية السبت".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي أصاب بها في الرباط الصليبي هذه هي المرة الثانية، وإصابتي تشبه إصابة فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بعد أن قام أحد زملائي بدفع لاعب دجلة والذي اصطدم في قدمي لأتعرض للإصابة".

وأكمل الديب: "الإصابة الأولى ابتعدت عن الملاعب لمدة 8 شهور تقريبا، وسأبدأ العلاج الطبيعي بعد أسبوعين، الجميع يقومون بمساندتي وأتمنى العودة بأسرع وقت".

واختتم لاعب الاتحاد: "الفريق يسير بخطى ثابتة مؤخراً، ونركز على المباريات القادمة وهدفنا التواجد في المربع الذهبي واللعب في البطولة الأفريقية".

جدير بالذكر أن فان دايك تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعدما تعرض لتدخل عنيف من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون فى ديربى الميرسيسايد قبل عدة أشهر.