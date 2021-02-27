عرابي يكشف كواليس عرض سامبدوريا "المزيف" للاعب كبير في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كت ـ مصطفى الجريتلي:

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إنه حين كان يعمل بالقلعة الحمراء تفاجأ حين كان يعمل مع علاء عبدالصادق، مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي، بصورة عرض من سامبدوريا الإيطالي للاعب كبير جدًا في النادي الأهلي.

وأضاف عرابي، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "نمبر وان" على فضائية النهار :"كابتن علاء قالي لي أدرس العرض ولكنني وجدته أنه فرصة معايشة فأخبرته بأن هناك شيئاً خطًا في الأمر فرد: هل العرض مُزيف؟.. فأخبرته أن هناك شيئاً خطأ وعليه أن يدعني أتواصل مع المدير الرياضي بنادي سامبدوريا فأنا أعرفه".

وتابع مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي:"تواصلت بالفعل مع المدير الرياضي لنادي سامبدوريا فنفى إرسالهم عرضاً للاعب، فأرسلت له صورة عبر واتساب منه فاتضح أن مدير قطاع الناشئين في سامبدوريا قد أرسل هذا العرض للاعب ليخوض فترة معايشة مع قطاع الناشئين بالنادي".

وأتم عرابي تصريحاته قائلاً:"الورقة أُرسلت بناءً على وكيل لاعبين مصري يعرف مذيع راديو هناك هذا المذيع يعرف رئيس قطاع الناشئين في سامبدوريا وكان الوكيل يريد زيادة عقد اللاعب فقام بذلك ليُقال أن هناك عرض أوروبي وصل للاعبه".