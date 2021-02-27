تعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

02:30 ـ مانشستر سيتي vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

05:00 ـ وست بروميتش vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 2 HD

07:30 ـ ليدز يونايتد vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

10:00 ـ نيوكاسل vs وولفر هامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 2 HD

الدوري الإسباني

05:12 ـ إشبيلية vs برشلونة ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

10:00 ـ خيتافي vs فالنسيا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD

الدوري الإيطالي

07:00 ـ بولونيا vs لاتسيو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD

09:45 ـ فيرونا vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD

الدوري الألماني

04:30 ـ بايرن ميونخ vs كولن

الدوري الفرنسي

06:00 ـ ديجون vs باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 6 HD

الدوري التركي

06:00 ـ جالطا سراي vs ايزورومسبور

الدوري السعودي

07:30 ـ الفيصلي vs أهلي جدة ـ القناة الناقلة: الرياضية السعودية.