تعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:
02:30 ـ مانشستر سيتي vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
05:00 ـ وست بروميتش vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 2 HD
07:30 ـ ليدز يونايتد vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
10:00 ـ نيوكاسل vs وولفر هامبتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 2 HD
05:12 ـ إشبيلية vs برشلونة ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
10:00 ـ خيتافي vs فالنسيا ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 3 HD
07:00 ـ بولونيا vs لاتسيو ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 4 HD
09:45 ـ فيرونا vs يوفينتوس ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت 1HD
الدوري الألماني
04:30 ـ بايرن ميونخ vs كولن
الدوري الفرنسي
06:00 ـ ديجون vs باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 6 HD
الدوري التركي
06:00 ـ جالطا سراي vs ايزورومسبور
الدوري السعودي
07:30 ـ الفيصلي vs أهلي جدة ـ القناة الناقلة: الرياضية السعودية.