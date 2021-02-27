قرارات نارية.. إيقاف رئيس الشباب السعودي بسبب أزمة "العنصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قررت وزارة الرياضة السعودية، منع خالد البلطان رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام النصر في 14 من فبراير ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وكانت المباراة التي فاز بها الشباب بنتيجة 4 / صفر، قد شهدت أحداثا عدة، كما اتهم سيباستياو جونيور لاعب الشباب، حسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر بالتلفظ العنصري تجاهه.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة السعودية، أنه قرر أيضا منع البلطان من دخول النادي لمدة شهرين وكذلك منعه من مرافقة الفريق سواء داخل البلاد أو خارجها للمدة ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه وفقا للوائح، فإن نائب رئيس نادي الشباب هو من سيتولى مسؤولية إدارة النادي حتى عودة البلطان من فترة الإيقاف.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن الاتهامات الموجهة لحسين عبد الغني المسؤول بنادي النصر، ثبت فيما بعد عدم صحتها، وذلك من خلال التحقيق مع البلطان وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بالشباب.

كما قررت الوزارة إيقاف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، حتى نهاية الموسم، حيث أوضحت في بيانها أنه تم الاخذ في الاعتبار أن المسعود كرر مخالفة ارتكبها الموسم الماضي.

وتابعت أنها اعتمدت في حيثيات قرارتها، إلى جانب التحقيقات، على مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي لفريق الشباب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مراعية في ذلك القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرات قرارا يتضمن عدم ادانة حسين عبدالغني المدير التنفيذي في نادي النصر، وبراءته من التمييز العنصري، كما قررت إيقافه مباراتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول بنادي الشباب.

وأكدت اللجنة التي نشرت قراراتها على موقع اتحاد الكرة الالكتروني، رد شكوى اتهام نادي الشباب على حسين عبدالغني، لعدم ثبوت مخالفته.

وقررت اللجنة إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب ثلاث مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف البرازيلي سيباستياو جونيور لاعب الشباب مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، مع غرامة بذات المبلغ على النادي الأبيض، لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام.