شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يترقب نتيجة مسحة كورونا لتحديد قائمة مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا التى خضع لها لاعبو فريقه قبل انطلاق مران أمس، الجمعة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى السابعة والنصف مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وينتظر باتشيكو ظهور نتيجة المسحة الطبية من أجل تحديد العناصر التى سيعتمد عليها فى مواجهة الفريق الدجلاوى، خاصة أن الفريق سيخوض اليوم، السبت، تدريباته الجماعية بشكل طبيعى قبل أن يدخل معسكرا مغلقا غدا الأحد استعدادًا للمباراة.

يتصدر الزمالك قمة جدول الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

وفى أخر ظهور بالدوري حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

سجل الزمالك 21 هدفا حتى الآن ليكون أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى الدورى المصرى خلال الـ12 مباراة فى المسابقة المحلية.

أكثر الفرق محاولة على مرمى الخصوم بواقع 63 محاولة يليه الأهلى بـ52 ومن ثم بيراميدز بـ50 مرة.

أكثر الفرق التى ارتطمت تسديدات لاعبيه بالعارضة بواقع 7 مرات فيما يليه طلائع الجيش من خلال 6 مناسبات.

أكثر الفرق التى تحافظ على نظافة شباكها بواقع 7 مباريات.

معدل تسجيل الزمالك 1.75 هدف فى المباراة الواحدة على الرغم من عدد الأهداف المتوقعة خلال اللقاء الواحد والتى تساوى 1.69.

مباراة واحدة فقط لم ينجح الزمالك في التسجيل بها كانت أمام أسوان، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الطرفين.

الزمالك هو ثالث أقوى دفاع فى الدورى المصرى، حيث استقبل الزمالك 6 أهداف فى 12 مباراة، بينما الأهلى هو أقوى دفاع بواقع 4 أهداف فقط.