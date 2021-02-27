شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدورى الممتاز، ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق عقب المران.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء الخميس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القارى.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الاهلي وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.