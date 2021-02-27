شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف مرتبات لاعبي ليفربول: ماني 100 ألف استرليني فقط أسبوع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة ذا صن الإنجليزية قيمة عقود لاعبي ليفربول والذي أظهرت تربع محمد صلاح على عرش هذه القائمة حيث أنه الأغلى حاليا داخل كيبة الريدز. محمد صلاح ، Mohamed salah، يكسب 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسنويا يساوي راتب صلاح 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ولايزال عقد المهاجم المصري محمد صلاح في آنفيلد حتى صيف عام 2023 وسيكسب حوالي 24 مليون جنيه إسترليني من الآن حتى انتهاء هذا العقد.

وأكد التقرير أن الثاني في القائمة هو التعاقد الصيفي تياجو ألكانتارا الذي يكسب 192،308 جنيه إسترليني في الأسبوع.

كان مايسترو خط الوسط مقتطفا من 20 مليون جنيه إسترليني ، لكن كان بإمكانه تحمل الإسباني للمطالبة برسوم عالية للأجور، روبرتو فيرمينو والرجل الرئيسي فيرجيل فان دايك يحصلان على 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بينما يحصل قائد الفريق جوردان هندرسون والمخضرم جيمس ميلنر على 140 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن ساديو ماني ، الذي قد يجادل البعض أنه لا يقل أهمية عن صلاح ، يكسب نصف راتب زميله في الفريق على 100 جنيه إسترليني في الأسبوع.

في ذيل القائمة يوجد المدافع جو جوميز راتبه البالغ 28 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أقل بسبع مرات تقريبا من راتبه صلاح على الرغم من إصابته الطويلة الأمد التي تثبت أهميته في الفريق.

من المؤكد أن النجم الصاعد كورتيس جونز ، 20 عاما ، سيعرض عليه شروطًا جديدة على أجره المتواضع البالغ 6700 جنيه إسترليني في الأسبوع في المستقبل القريب. لعب لاعب الوسط 26 مباراة تحت قيادة يورجن كلوب هذا الموسم وله تأثير متزايد على الجانب.

من المثير للدهشة أن ناثانيال فيليبس ، الذي ينتهي عقده البالغ 64615 جنيهًا إسترلينيا في الأسبوع هذا الصيف ، يكسب حاليًا أكثر من لاعبي الظهير النجمين آندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.

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