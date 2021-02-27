شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيمانى عن بديل على معلول بعد مباراتى المريخ وسيمبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني على أداء محمود وحيد ظهير أيسر الفريق بعد مشاركته في مباراتي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني أن محمود وحيد قدم ما عليه خلال مباراتي المريخ وسيمبا وظهر بشكل جيد.

وشارك محمود وحيد بشكل أساسي أمام المريخ في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال التى أقيمت بالقاهرة قبل عشرة أيام وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ،كما شارك في مباراة سيمبا التنزاني الثلاثاء الماضي بملعب الأخير في الجولة الثانية والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وغاب على معلول عن مباراتي المريخ وسيمبا للإصابة وإعتمد موسيماني على البديل محمود وحيد.

وأكد المدير الفني أن محمود وحيد أبلى بلاءً حسنا أمام بطلى تنزانيا والسودان ونال إشادة الجهاز الفني بعدما اجتهد وقدم ما عليه في المباراتين.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش بعد غد ، الأحد، في الدوري الممتاز.