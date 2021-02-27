شكرا لقرائتكم خبر عن حشيش: لدينا مشكلة التجديد لساسي.. وعقده أكبر من ضعف أعلى لاعب بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك بوجود عائق ومشكلة كبيرة في تجديد عقد فيرجاني ساسي صانع العاب الفريق الكرويالاول والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل ويحق له الانتقال لاي ناد اخر دون اي استفادة للزمالك

وقال حشيش في تصريحات تليفزيونية إن المقابل المادي الكبير جدا الذي يطلبه ساسي كشرط للتجديد يقف عائق أمام التجديد له.

ولفت إلى أن ما يطلبه ساسي يفوق ضعف أكبر مقابل مادي يحصل عليه أي لاعب في الدوري المصري وهو ما لايقدر عليه نادي الزمالك لان الجميع يعمل جيدا من الذي كان يتحمل قيمة عقد ساسي في بداية تعاقده مع الزمالك، في إشارة منه لتركي االشيخ.

وعاد حشيش ليؤكد علي ان ساسي والزمالك لديهم رغبة في التجديد والاستمرار معا الفترة المقبلة