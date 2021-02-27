شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل عبد اللطيف عمر لاعب التنس يفاجئ مستشفي بهية بعد تحقيق بطولة التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت الطفل عبداللطيف عمر، لاعب تنس الطاولة، والذي كان يشارك في بطولة تنس وتمكن من تحقيق المركز الأول في البطولة عن جدارة وأستحقاق.

الطفل عبداللطيف عمر، عمره 9 سنوات فقط، وقرر التبرع بجائرة مالية والذي فاز بها خلال البطولة، لصالح مستشفي بهية لمحاربة سرطان السيدات.

حدث تفاعل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي حول ما فعله الطفر عمر عبداللطيف والذي أصبح قدوة ومثال يحتذي به بالرغم من صغر سنه إلا أنه قام بعمل كبير لا يفعله إلا الأبطال.

وكان عبداللطيف عمر قد شارك في بطولة «نافس» والتي ترعاها شركة we وفاز بجائزة مشتريات بقيمة 3000 وقرر التبرع بالقيمة كاملة إلى مستشفي بهية، وأقيمت البطولة على نلاعب نادي سماش الخمايل 6 أكتوبر.

وعبر عبداللطيف عن سعادتة بعد الفوز بالبطولة وأكد أنه كان ينوي التبرع لمستشفي بهية حال تحقيقة للبطولة وهو ما حدث في النهاية.