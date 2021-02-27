شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطبق خطة مواجهة الترجى أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى السابعة والنصف باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، لتطبيق خطة وطريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى مواجهة الترجى التونسى.

وستكون مباراة وادى دجلة فى الدورى البروفة الأخيرة للفريق الأبيض قبل مواجهة الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر إقامة المباراة السبت 6 مارس فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي "رادس".

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، الجمعة، عن تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مواجهة الترجى التونسى وضيفه الزمالك. سيكازوي أدار مؤخرا مواجهة الأهلي والمريخ السوداني فى الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون مقابل.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن سيكازوي سيدير المباراة ويساعده مواطنه شانسا والأنجولي جرسون دوس سانتوس بينما يراقب المباراة الجزائري عمار البهلول.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الرابع برصيد 4 نقاط، من الفوز على تونجيث السنغالي 2-1، والتعادل مع مولودية الجزائر 1-1، فى حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين سلبيين مع نفس الفريقين.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في ستاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.