شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأحد 28 فبراير مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين وذلك في الاسبوع 26 من الدوري الانجليزي , ويسعى ليفربول لتحسين وضعه المتردي بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية في الدوري وتراجعه كثيرا وتوسيع الفارق بينه وبين المتصدر الى 19 نقطة حاليا حيث فقد الأمل في الاحتفاظ بلقبه ويحاول على الاقل ان يكون من أصحاب الأربع مراكز الاولي في الدوري الانجليزي حتى يستطيع أن يلعب في دوري أبطال أوروبا.

حيث يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة والفارق بينه وبين المركز الخامس وهو فريق تشيلسي 3 نقاط , بينما على النقيض يحتيل شيفيلد قاع الدوري بجدارة برصيد 11 نقطة من 25 مباراة والذي سيحاول على الاقل تحسين نقاطه حيث ان الفارق بين وبين المركز قبل الاخير 3 نقاط أيضا وهو فريق ويست بروميتش البيون.

المباراة ستقام الساعة 9:15 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورتس التالية :

- beIN Spoerts HD 2

- beIN Spoerts HD 11