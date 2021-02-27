شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يعود لقائمة بايرن ميونخ قبل لقاء كولن في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود توماس مولر لاعب بايرن ميونخ إلى قائمة الفريق قبل مواجهة كولن السبت، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا حيث شارك في مران مساء أمس مع باقي زملائه. وسيكون اسم مولر ضمن قائمة الفريق حيث أكد مدربه هانز فليك: «استعاد لياقته سريعا. تدرب بالمنزل أثناء العزل الصحي كما أنه لاعب يتمتع بأساس جيد. لم أقرر بعد ما إذا كنت سأدفع به منذ بداية المباراة».

بالمثل، تجاوز سيرجي جنابري إصابته العضلية وأصبح جاهزا للمباراة وأدرجه فليك ضمن قائمة بايرن للقاء كولن. وعن الإصابات العديدة التي تضرب الفريق، علق فليك: «نعمل من أجل إكمال صفوفنا مرة أخرى. ولم يتحصل بايرن إلا على نقطة وحيدة من آخر جولتين في الدوري، وهو ما استغله وصيفه لايبزيج كي يقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فحسب.

إلا أن الفوز العريض الذي حققه فريق الجنوب الألماني 1-4 على لاتسيو الثلاثاء في دوري الأبطال، كان مؤشرا على ارتفاع مستوى كتيبة هانز فليك وعدم استعدادهم للتنازل عن صدارة البوندسليجا.