شكرا لقرائتكم خبر عن بريمن يمنح فرانكفورت الهزيمة الأولى في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط آينتراخت فرانكفورت في فخ الخسارة، أمام مضيفه فيردر بريمن (1/2)، مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني. وسجل هدفي بريمن، ثيودور جيبر سيلاسي وجوشوا سارجنت، في الدقيقتين 47 و62، فيما أحرز هدف فرانكفورت أندريه سيلفا، في الدقيقة التاسعة.

ورفع بريمن رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة، في المركز الرابع.

وهذه هي الخسارة الأولى لفرانكفورت، بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، في 11 مباراة متتالية، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري، هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة، والتعادل في تسع.

وأصبح هذا الانتصار هو السادس لبريمن، في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في مثلها.