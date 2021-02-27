شكرا لقرائتكم خبر عن عرابي: ريان لا يقل عن مصطفى محمد.. وأتمنى عودة «كوكا» إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، على تألق أحمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني المحترف في صفوف الدوري اليوناني.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أن أحمد حسن كوكا لن يعود للأهلي من جديد بسبب طريقة رحيله عن النادي الأهلي».

وتابع: «ورغم تلك الطريقة في الرحيل لكني أتمنى وجود نوعية لاعبين مثل أحمد حسن كوكا في الأهلي بسبب احترامه الكبير».

وأشار: «أحمد ياسر ريان كان بيسحق الحصول على فرصة في الأهلي مثلما حصل مصطفى محمد في الزمالك وهو لا يقل نهائيًا عن مصطفى محمد».