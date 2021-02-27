شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التعاقدات السابق بالأهلي: فايلر لن يعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، عن رأيه في عودة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي سابقًا، لتولي المسئولية الفنية في الفترة المقبلة.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: «فايلر مدرب جيد وكويس ولكن أرفض عودته للعمل في الأهلي من جديد وهو أمر مستحيل لو القرار معايا».

وتابع: «طريقة رحيل فايلر عن الأهلي لم تعجبني وأوجه له رسالة بأن الأهلي من يصنع المدربين ويساعدهم على توافير لهم العروض الخارجية».