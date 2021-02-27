شكرا لقرائتكم خبر عن عرابي: بعض المدربين والمحليين «واقفين لموسيماني على الواحدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، إن جميع جماهير النادي الأهلي كانت مستاءة من الخسارة أمام سيمبا التنزاني.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني خسر ولكن لا نتعامل معه بالقطعة ويجب عدم مهاجمته».
وتابع: «هناك من انتقد المطالبين برحيل موسيماني واتهاموهم بالعنصرية وهذ الأمر غير مطلوب لأن المدرب من الممكن أن يرحل حال تقديم نتائج سيئة، والتدريب ليس له علاقة بتلك المسائل».
وأوضح: «بعض المدربين والمحليين واقفين لموسيماني على الواحدة، ورحيل موسيماني لخسارة مباراة وحيدة أمر غير مقبول».
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