شكرا لقرائتكم خبر عن عرابي: بعض المدربين والمحليين «واقفين لموسيماني على الواحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، إن جميع جماهير النادي الأهلي كانت مستاءة من الخسارة أمام سيمبا التنزاني.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: «موسيماني خسر ولكن لا نتعامل معه بالقطعة ويجب عدم مهاجمته».

وتابع: «هناك من انتقد المطالبين برحيل موسيماني واتهاموهم بالعنصرية وهذ الأمر غير مطلوب لأن المدرب من الممكن أن يرحل حال تقديم نتائج سيئة، والتدريب ليس له علاقة بتلك المسائل».

وأوضح: «بعض المدربين والمحليين واقفين لموسيماني على الواحدة، ورحيل موسيماني لخسارة مباراة وحيدة أمر غير مقبول».