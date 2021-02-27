شكرا لقرائتكم خبر عن سامباولي مدرب الأرجنتين السابق يتولى قيادة مارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبك مارسيليا الفرنسي، التعاقد مع الأرجنتيني خورخي سامباولي كمدرب جديد للفريق، خلفا للبرتغالي أندري فيلاش بواش، المقال، بينما أصبح المدير الرياضي، الإسباني بابلو لونجوريا، رئيسا جديدا للنادي.

وفي بيان صادر عن مالك النادي، الأمريكي فرانك مكورت، قال هناك تغييرات عميقة تفتح فصلا جديدا للنادي الغارق في أزمة عميقة، مشيرا إلى أنه سيصل للمدينة هذا الأسبوع. وسيتولى لونجوريا رئاسة النادي بشكل فوري، خلفا لجاك هنري إيرو، الذي واجه انتقادات شديدة من قبل قطاع كبير من الجماهير، والذي سيكون عضوا بمجلس الرقابة.

وسيكون الإسباني، الذي عمل كمدير رياضي منذ الثالث من أغسطس الماضي، مسؤولا عن إدارة الجانبين الرياضي والاقتصادي لمارسيليا. وقال لونجوريا إن تعيينه يمثل شرفا كبيرا بالنسبة له، مؤكدا رغبته في «المساهمة في وضع أسلوب لعب يتناسب مع شغف مشجعينا.

من جانبه وقع سامباولي عقدا حتى يونيو 2023، وقال مارسيليا إن التعاقد معه جاء لما يملكه مع جودة خططية، ولخبرته كمدرب على أعلى مستوى، ولتفضيله اللعب الهجومي. وتولى سامباولي قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني وكذلك التشيلي، كما قاد إشبيلية في إسبانيا وسانتوس وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.

وأكد سامباولي شعوره بالجاهزية قائلا: في العالم هناك أماكن هادئة وأخرى مزدحمة، أنا أفضل الأخيرة، وقبلت العرض بدون شك هذا النادي يتمتع بالروح، وهذا سبب وجودنا هنا، سنلعب بشكل قوي.