شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يواصل التأهيل استعدادا للعودة لصفوف سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل نيمار داسليفا لاعب المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي برنامجه التأهيلي استعدادا لعودته قريبا للتدريبات الجماعية لفريقه الفرنسي خلال الفترة المقبلة والمشاركة في الدوري الفرنسي وبطولة دوري أبطال أوروبا الذي اقترب سان جيرمان من بلوغ دور 16 بعد اكتساح برشلونة برباعية في الكامب نو.

وكشف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق سان جيرمان البرنامج التأهيلي للاعب البرازيلي، وقال: حاليا يعمل على رفع اللياقة البدنية فضلا عن مواصلة التدريبات الرياضية في صالة الجيم، مؤكدا أنه اقترب بشدة من العودة للتدريبات الجماعية. وكان نيمار أصيب في مباراة كان ضمن منافسات كأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي، وأعلن النادي الباريسي غيابه لأربعة أسابيع.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أن الاسطورة البرازيلية جونيور نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، إقترب من تجديد عقده مع النادى الباريسى.

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، أن مفاوضات نادي العاصمة لتجديد عقد نيمار نجمه ومواطنه تسير على الطريق الصحيح، فيما تستمر المحادثات مع كيليان مبابي النجم الآخر.

وقال ليوناردو في معرض رده على سؤال لإذاعة «فرانس بلو باريس» بخصوص إمكانية تمديد الجوهرتين لعقديهما اللذين ينتهيان في يونيو 2022: «بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن»، فيما أعلنت وسائل إعلام عدة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الدولي البرازيلي.

ويبدو وضع مبابي أقل تقدما، وقال ليوناردو: «منذ فترة طويلة ونحن نتحدث والأمر يبدو أكثر وضوحًا وسنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار، وأعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة، هناك انفتاح جيد للحوار».