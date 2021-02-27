شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا ينعش خزينة أولمبياكوس بمليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني المتألق في الدوري اليوناني لم يمنج فريقه أولمبياكوس بطاقة التأهل لدور 32 لبطولة الدوري الأوروبي فقط، بل هدف الذي سجله في شباك إيندهوفن الهولندي مساء الخميس منح فريقه اليوناني أيضا مليون يورو مكافأة على التأهل وفقا لما نشره موقع صحيفة نوفا سبورت.

وكان المهاجم المصري كوكا سجل هدفا لصالح فريقه خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس أمام آيندهوفن ليعدل النتيجة إلى 2/1 ويصبح أوليمبياكوس مستفيدا من لقاء الذهاب الذي فاز به برباعية مقابل هدفين.

وعنون موقع صحيفة «إكاتيميريني» تقريره عن أحمد حسن كوكا: «المهاجم المصري يعبر بفريقه لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي».

وقال التقرير، إن كوكا أثبت أنه محمد صلاح الدوري اليوناني بعدما قاد فريقه للدور المقبل في هذه البطولة الأوروبية التي لا تقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا.

وأضاف موقع صحيفة سبورت، فريق أولمبياكوس أصبح بطلا بفضل هدف المنقذ أحمد حسن كوكا الذي لم يتأخر عن الموعد وتألق بشكل لافت وسجل هدف صعود فريقه لدور الـ16من البطولة الأوروبية.

وقال موقع سبورتس، إن كوكا منقذ دائما لفريقه اليوناني ليس فقط خلال لقاء آيندهوفن الهولندي الذي أقيم مساء الخميس. وأكد التقرير اليوناني أن هدف المهاجم المصري في شباك الفريق الهولندي هو الخامس من نوعية الإنقاذ، وبدأت بهدف أحرزه في لقاء باس جيانينا يوم 17 يناير الماضي بالدوري اليوناني، ثم هدفا في مرمى بانيونيوس عام 2018، ثم في شباك أتروميتوس من العام الماضي، فضلا عن هدف أحمد حسن كوكا القاتل في شباك مارسيليا الفرنسي في أكتوبر من عام 2020 خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، وأخيرا هدف أمس في شباك آيندهوفن.

المنتخب يهنئ أحمد حسن كوكا بعد تألقه مع أوليمبياكوس اليوناني

وسادت حالة من الارتياح بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، بعد تألق النجم المصري أحمد حسن كوكا مُهاجم أوليمبياكوس اليوناني الذي سجل هدفًا في الوقت القاتل في المباراة التي تغلب فيها آيندهوفن الهولندي بهدفين لهدف على أوليمبياكوس، لكن الفريق اليوناني تمكن من التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 4-2.

كان محمد بركات مدير المنتخب قد أكد أن الجهاز الفنى لم يحسم بعد القائمة، وتتم عملية المتابعة لكل العناصر المرشحة، بشكل مستمر خلال اللقاءات المقبلة بالدوري وكأس مصر، لضم أفضل مجموعة من اللاعبين، وسيتم الإعلان الرسمي عن القائمة، قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم 22 مارس المقبل.

وأضاف: «حددنا 50 لاعبا كقائمة مبدئية، لحصرها ومتابعتها خلال الفترة القادمة، ونجري إجراءات الحصول على تأشيرات السفر لجميع العناصر المرشحة، لكن القائمة النهائية لن تضم هذا العدد، وقد تشمل 26 لاعبا على الأكثر».