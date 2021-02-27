شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد ملعب لقاء فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقررة في 6 مارس المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بستاد القاهرة، وإنه جرى إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك، وهو بدوره سيخطر الكاف ومسؤولي الفريق الكونغولي.

وأضاف أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرًا لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع قطاع الكرة في هذا الشأن، وتم إبلاغهم بأن المباراة ستقام على ستاد القاهرة.

وكان الأهلي استهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على المريخ السوداني 3-0، ثم خسر 0-1 أمام مضيفه سيمبا التنزاني.