شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يكتب نهاية هازارد في ريال مدريد ويبعد صلاح عن «الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل البريطاني أن ريال مدريد يفضل خلال الفترة المقبلة ضم كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان مقابل التضحية بجناحه الحالي إيدين هازارد.

ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يغير ريال مدريد خريطة تحركاته التعاقدية خاصة بعد أن وضع كيليان مبابي في أول قائمة صفقاته الصيفية المقبلة، ومن المحتمل أن يفضل النادي الملكي مبابي عن صلاح خاصة لأن اللاعب الفرنسي سنه أصغر.

وأكد التقرير إن ريال مدريد تفضل كيليان مبابي وسيكون له أسبقية التعاقد خاصة وأنه صاحب سن صغير وسيفيد النادي لفترات طويلة فضلا عن أنه من المحتمل أن يكتب نهاية النجم البلجيكي إيدين هازارد داخل البرنابيو خاصة وأنه غير موفق داخل قلعة الملكي بسبب إصابته المتكررة فترة تلو الآخرى.

ارتبط مهاجم باريس سان جيرمان بقوة بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية هذا العام مع انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع فريق دوري الدرجة الأولى الفرنسي في صيف عام 2022.

وصل الجناح البلجيكي إلى مدريد في انتقال بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي في صيف عام 2019. واصطف هازارد ليكون أول لاعب مهاجم في لوس بلانكوس منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن برنابيو إلى يوفنتوس في 2018، لكن مشاكل الإصابة جعلت اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يغيب عن 40 مباراة للنادي خلال عامين.