شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المصري وسيراميكا كليوبترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المصري مع سيراميكا كليوبترا بنتيجة هدفين لكلا منها وذلك في الاسبوع 14 من الدوري المصري، أحرز أهداف المصري كلا من عمر كمال واوستين اموتو في الدقائق 3 و29 على الترتيب، بينما احرز هدفي سيراميكا كليوبترا اللاعب احمد ياسر ريان في الدقائق 10 و37 على الترتيب .

بهذه النتيجة احتل المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بينما احتل سيراميكا كليوبترا المركز الخامس خلف الاهلي ولكن فارق الاهداف لصالح الاخير حيث جمع سيراميكا كليوبترا 21 نقطة من 14 مباراة ولكن الاهلي جمعهم من 9 مبارايات فقط، هذا وقد حافظ الزمالك على تصدره للدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة يليه مصر المقاصة برصيد 223 نقطة من 14 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري موضحا به عدد المباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الاهداف وعدد النقاط