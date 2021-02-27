شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأحد 28 فبراير مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الاسبوع 14 من الدوري المصري، الاهلي قبل هذه المباراة يحتل الترتيب الرابع من 9 مباريات حيث جمع منهم 21 نقطة , بينما يحتل فريق طلائع الجيس الترتيب 14 في الدوري حيث لعب 13 مباراة جميع منهم 12 نقطة.

ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز الذي سيفرق ترتيبهم في جدول الدوري المصري، حيث اذا حقق الأهلي الفوز فسيقفز مباشرة إلى المركز الثاني في الدوري خلف الزمالك حيث أن صاحب المركز الثاني فريق مصر المقاصة يملك 23 نقطة من 14 مباراة، أما في حالة فوز طلائع الجيش فسيتخطى المقاولون العرب في المركز ال 13 حيث يحتل الاخير هذا المركز برصد 14 نقطة من 14 مباراة.

المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports