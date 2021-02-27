شكرا لقرائتكم خبر عن عرابي: موسيماني يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي ضد سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقًا، أسباب هزيمة النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية، أن تشكيل النادي الأهلي والذي وضعه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي.

وتابع: «موسيماني يتحمل مسئولية خسارة الأهلي ضد سيمبا التنزاني».