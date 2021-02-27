شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج في نهائي كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم السبت ، فريق كرة السلة سيدات بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج لحسم بطل النسخة الحالية من بطولة، كأس مصر وتقام المباراة بصالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

بينما يلتقى هليوبوليس مع مصر للتأمين لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس مصر للسلة ، بنفس الصالة أيضا ، على أن تقام مباراة الثالث و الرابع في الرابعة مساءا ، بينما مباراة البطل في السابعة من نفس اليوم .

ونجح فريق سبورتنج في تحقيق بطاقة التأهل الأولى إلى دور النهائي من المسابقة، بعد أن حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 103 /66 في اللقاء الذي أقيم بينهما بنصف النهائي ، بينما وصل الاهلى الى المباراة النهائية بالتغلب على نظيره هليوبوليس بنتيجة 80/ 68.

وكان الاتحاد السكندرى قد حقق بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال بعد التغلب على الأهلى في المباراة النهائية، وتوج باللقب ليجمع بين الثنائية وهى بطولتى الدورى.

يذكر ان منتخب السلة رجال حقق العلامة الكاملة بالتصفيات الافريقية التى أقيمت بالمغرب ونجح في التأهل الى بطولة افريقيا بعد الفوز على كاب فيردى و المغرب ومن قبلها انسحاب أوغندا من المباراة الأولى.