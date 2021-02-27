الخليج 365 يكشف.. ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الوقت الحالي للتجهيز لمعسكر شهر مارس المقبل استعدادًا للتصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

ومن المقرر أن تشهد فترة التوقف الدولي في مارس المقبل مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر بالجولة الخامسة وكذلك السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

المباراة الأولى ستكون أمام المنتخب الكيني في 22 مارس المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية ضد جزر القمر في 30 من نفس الشهر.

ويجهز منتخب مصر قائمة تضم عدد كبير من اللاعبين للدخول في معسكر قبل المباراتين تحسبًا لأي ظروف تتعلق بالإصابات أو فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصرح مصدر لمصراوي، أن هناك عدد من الاسماء تستعد للعودة من جديد لصفوف المنتخب بجانب اسماء جديدة ظهرت بشكل مميز في الدوري مؤخرًا.

وجاءت ملامح قائمة المنتخب وفقًا لما علمه الخليج 365 على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد بسام.

(شريف إكرامي – عمر رضوان).

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي.

(أحمد أيمن منصور - محمد عبدالغني – أسامة جلال).

خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - عبدالله السعيد - محمد مجدي "أفشة" - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر.

(محمد شريف - أكرم توفيق - مهند لاشين- حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - أحمد سمير).

الهجوم: مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا" – حسام حسن.

(شادي حسين أو أحمد ياسر ريان).

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتقاسم ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.