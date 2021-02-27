الخليج 365 يكشف.. ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الوقت الحالي للتجهيز لمعسكر شهر مارس المقبل استعدادًا للتصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.
ومن المقرر أن تشهد فترة التوقف الدولي في مارس المقبل مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر بالجولة الخامسة وكذلك السادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.
المباراة الأولى ستكون أمام المنتخب الكيني في 22 مارس المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية ضد جزر القمر في 30 من نفس الشهر.
ويجهز منتخب مصر قائمة تضم عدد كبير من اللاعبين للدخول في معسكر قبل المباراتين تحسبًا لأي ظروف تتعلق بالإصابات أو فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وصرح مصدر لمصراوي، أن هناك عدد من الاسماء تستعد للعودة من جديد لصفوف المنتخب بجانب اسماء جديدة ظهرت بشكل مميز في الدوري مؤخرًا.
وجاءت ملامح قائمة المنتخب وفقًا لما علمه الخليج 365 على النحو التالي:
حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمد بسام.
(شريف إكرامي – عمر رضوان).
خط الدفاع: محمد هاني - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - محمد حمدي.
(أحمد أيمن منصور - محمد عبدالغني – أسامة جلال).
خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - عبدالله السعيد - محمد مجدي "أفشة" - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر.
(محمد شريف - أكرم توفيق - مهند لاشين- حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد إبراهيم - أحمد سمير).
الهجوم: مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا" – حسام حسن.
(شادي حسين أو أحمد ياسر ريان).
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتقاسم ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.