شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي لقاء قويا غدا الأحد أمام شيفيلد يونايتد عند الساعة التاسعة وربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

ويعود ليفربول بعد خسائرة متتالية داخل الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب المدرير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعود ليفربول Liverpool بعد خسائرة متتالية داخل الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب المدرير الفني لفريق الريدز بالعودة للانتصارات داخل البريميرليج والزحف نحو المربع الذهبي لضمان تأهله مباشرة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى كلوب بحصد أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي بعد فترة كبيرة من الهزائم المتتالية داخل البريميرليج حتى يتمكن من الدخول للمربع الذهبي وضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما شيفيلد يونايتد فبعد الموسم العظيم الذي قضاه الموسم الماضي لا تتوقف معاناته هذا الموسم وبات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، فيأتي في مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق 14 نقطة عن مراكز ضمان البقاء.

طريقة لعب ليفربول | 4-3-3، والتشكيل يكون مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أندي روبرتسون- أوتشان كاباك- بن ديفيز- ألكسندر أرنولد، جورجينيو فاينالدوم- فابينهو- تياجو ألكنتارا، ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو- محمد صلاح.

طريقة المتوقع لأصحاب الأرض- 3-5-2 والتشكيل المتوقع يتكون من آرون رامسدالي، كين بريان- فيل جاجيلكا- إيثان أمبادو، إندا ستيفينز- جون فليك- جون لوندسترام- كريس باشام- جورج بالدوك، بيلي شارب- أوليفر مكبورني.