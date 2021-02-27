شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا: جالطا سراي من حقه شراء مصطفي محمد نهائيا بهذا المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيبت جماهير نادي الزمالك بصدمة كبيرة بعد إعلان نادي الزمالك رسميا عن طريق مديره المالي طارق حشيش إمكانية انتقال مصطفى محمد نهائيا إلى جالطا سراي التركي مقابل ٤ ملايين دولار بناء على بند تفعيل البيع النهائي

وقال طارق حشيش المدير المالي في تصريحات تليفزيونية: من حق جالطا سراي تفعيل شراء عقد مصطفي محمدلهذه القيمة فقط قبل ٣١ ديسمبر المقبل

وردا على اذا ما تلقي النادي التركي عرضا ب٣٠ مليون دولار مثلا لشراء مصطفي على سيستفيد الزمالك قال حشيش البيع والقيمة الماليةال٣٠ مليون جنية مثلا كلها ستذهب لحالطا سراي لكن الزمالك سيحصل على ١٥٪؜من نسبة اعادة البيع

وقال ان هناك بند يقضي بموافقة مصطفي محمد نفسه على ان يتم بيعه للنادي التركي أو العودة لناديه وهذا يتوقف على قرار مصطفى فقط.