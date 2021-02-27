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الأهلي يمنع علي معلول من لقاء الطلائع لهذا السبب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح على معلول الجناج التونسي لاعب منتخب نسور قرطاح والأهلي المصري مهددا بالغياب عن لقاء فريقه أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الأحد عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وغاب على معلول عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأمر الذي دل على أن بيتسو موسيماني يسعى بقوة لإراحته خلال لقاء الأحد قبل لتجهيزه بشكل كبير للقاء فيتا كلوب المقرر إقامته خلال يومي 5 أو 6 مارس من الشهر المقبل.

وكان معلول أصيب خلال لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ من الشهر الجاري في لقاء نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وتوج بها الفريق الألماني العملاق بايرن ميونخ ليحقق السداسية خلال الموسم المنصرم.

ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات. وكان لاعبو الأهلي خضعوا لمسحة طبية على هامش مران اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد . ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 في الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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