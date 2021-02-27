شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يفقد جهود نجمه لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، انتهاء موسم لاعب خط الوسط أوريول روميو بسبب إصابته بكسر في الكاحل. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن روميو، اضطر للخروج من مباراة فريقه أمام ليدز في الدقيقة 70 وبعد فحوص إضافية للاعب تأكدت حاجته للخضوع لجراحة.

وخسر ساوثهامبتون أمام ليدز يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد رالف هازنهوتيل مدرب ساوثهامبتون غياب تاكومي مينامينو عن مباراة الفريق المقبلة أمام إيفرتون المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ليدز أيضا.

وتعليقا على قائمة المصابين المتزايدة، قال هازنهوتيل: انتهى موسم روميو سيخضع لجراحة يوم الإثنين، مما يعني غيابه ثلاثة أشهر. وأضاف:يعاني من كسر في الكاحل، وبالتأكيد انتهى الموسم بالنسبة له. وأكد: مينامينو يعاني من مشكلة بسيطة في أوتار الركبة ولكن ربما يكون بإمكانه العودة الأسبوع المقبل خاصة وأنها ليست إصابة كبيرة.