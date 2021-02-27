شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حشيش: إيه المشكلة لما الزمالك يبيع تيشرتات موقعة من اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق حشيش المدير المالي لـ الزمالك أن النادي بعدم ممانعة الزمالك في بيع تشيرتات موقعة من فرجاني ساسي.

وقال اعتراضي الوحيد هو تصميم وتوقيع تيشيرتات لساسي فقط ولكن يجب ان تكون لجميع اللاعبين وعلي رأسهم شيكابالا وبن شرقيواحمد الاحمر نجم اليد.

وقال حشيش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «جمهور التالتة»: ايه المانع لما نبيع تشيرتات كل أندية العالم بلا استثناء تقوم بهذا الأمر وهو ليس بدعة لنادي الزمالك.

وأكد ان الزمالك سيقوم بعمل ستور خاص بكل منتجات الزمالك ليس فقط في كرة القدم وإنما في اليد والسلة وباقي الألعاب.