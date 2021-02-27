شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي وفقوسة ورموز التحكيم في تأبين محمود عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حضر الحفل طارق يحيي نجم الزمالك السابق ورئيس قطاعات الناشئين الحالي، ومدحت فقوسة نجم مصر والمصري السابق، وسيد يوسف نجم نادى الترسانة، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي، وعزب حجاج نائب المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وناصر عباس الحكم الدولي السابق، وأيمن دجيش عضو لجنة الحكام ووليد عبد العزيز رئيس لجنة حكام الغربية.

كما حضر من الحكام السابقين والحاليين خليل ابو العلا وشريف صلاح وبدور حميدة وشريف رشوان ومحمد صلاح عبد الفتاح ومحمد الحنفى وأمين عمر وشريف التباع وعاطف حسين ومجدى شديد ومحمد عباس مايو، ووائل مصطفي الصباغ وأحمد ابو العلا وخليل حامد من الحكام الدوليين السابقين.

وقبل 7 سنوات، وتحديد يوم 13 فبراير، رحل الحكم المخضرم محمود عثمان، لتفقد الرياضة المصرية أيقونة التحكيم المصرى والعربى وأحد أبرز علامات منظومة التحكيم وأحد رموزه فى عهده الحديث عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى،

وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.

كما ترأس عثمان، نادى طلعت حرب لسنوات طويلة، وساهم فى إلقاء الندوات والمحاضرات على شباب الحكام فى مختلف مناطق الجمهورية حتى أطلق عليه "أيقونة التحكيم المصرى"، نظرا لخفة الظل والضحكة الجميلة التى كان يتصف بها الراحل صاحب البشرة السمراء المميزة، ورحل وترك لنا نجله الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان، وأحد نجوم التحليل التحكيمى المميزين ليواصل نفس مسيرة والده فى خدمة المنظومة.

وعلى الرغم من أن محمود عثمان لم ينل شرف التحكيم فى كأس العالم، مثل أساطير الحكام المصريين، إلا أنه كان واحدا من أشهر الحكام فى تاريخ الكرة المصرية، وسبق له أن أدار مباراة القمة بين الاهلي والزمالك وخرج بها لبر الأمان.