شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ومحمد الشناوي وعماد متعب يهنئون مروان محسن بعيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سعد سمير، مدافع النادي الاهلي، زميله مروان محسن، بعيد ميلاده الـ32، حيث إنه من مواليد 1989 ونشر سعد سمير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة ضمت عماد متعب ومحمد الشناوى ومروان محسن، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا مروان".



سعد سمير

ونشر محمد الشناوى، عبر ستورى حسابه بموقع "إنستجرام"، نفس الصورة اللاعب سعد سمير بصحبة عماد متعب ومروان محسن، حيث هنأه بعيد ميلاده أيضا.



محمد الشناوى

وكان حرص النادي الاهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الفريق مروان محسن، من خلال الصفحة الرسمية على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة له ووجه رسالة تهنئة للاعب قال فيها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مروان محسن ونتمنى له عيد ميلاد سعيد".



سعد سمير وعماد متعب ومحمد الشناوى وأخرين

ويحتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر اليوم بعيد ميلاده الـ"32"، حيث إنه مواليد 26 فبراير 1989، ولعب مروان محسن لنادى بتروجيت 73 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 3 أهداف، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة وحقق فيها هدفين وصنع 3 أهداف.